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Лицом к событию

Лукашенко пиратствует. Путин разгоняет земцев

Владимир Путин и Александр Лукашенко

В России в Великом Новгороде под предлогом борьбы с ковидом 22-23 мая полиция разогнала Земский съезд независимых депутатов. Организаторы во главе с Юлией Галямины арестованы и ждут суда.

Власти Беларуси 23 мая под предлогом сообщения о заложенной бомбе принудили к посадке в Минске транзитный самолет компании Rianair, чтобы захватить видного оппозиционера Романа Протасевича. Основатель канала NEXTA арестован и ждет суда, причем ему может грозить длительный срок заключения или смертная казнь за якобы" терроризм".

Почему две европейские страны на третьем десятилетии правления Лукашенко и Путина быстро проходят этап диктатуры и превращаются в тирании? Можэно ли этому противостоять?

В эфире белорусский политолог Юрий Дракохруст, депутат Московской городской думы Михаил Тимонов, политик. муниципальный депутат Денис Шендерович.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы «Лицом к событию» 24 мая в 19:05

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