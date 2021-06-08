Лицом к событию. Кремлевская операция: "Выборы без оппозиции"

За последние дни ряд видных оппозиционных политиков Дмитрий Гудков, Александр Соловьев, Олег Хомутинников покинули Россию. Арестован экс-координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Последние события в связи с «выборами» обсуждают политолог Александр Кынев, психолог, сооснователь Школы местного управления Наталия Шавшукова. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31295989.html