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Лицом к событию. Кремлевская операция: "Выборы без оппозиции"

Лицом к событию. Кремлевская операция: "Выборы без оппозиции"
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Лицом к событию. Кремлевская операция: "Выборы без оппозиции"

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За последние дни ряд видных оппозиционных политиков Дмитрий Гудков, Александр Соловьев, Олег Хомутинников покинули Россию. Арестован экс-координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Последние события в связи с «выборами» обсуждают политолог Александр Кынев, психолог, сооснователь Школы местного управления Наталия Шавшукова. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/31295989.html

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