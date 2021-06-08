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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Крутой вираж Лукашенко: последствия для Минска, Киева и Москвы

Дороги к свободе. Крутой вираж Лукашенко: последствия для Минска, Киева и Москвы
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Дороги к свободе. Крутой вираж Лукашенко: последствия для Минска, Киева и Москвы

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Отношения Беларуси с цивилизованным миром ухудшились после скандала вокруг вынужденной посадки самолета Rianair. Как этим воспользуется Кремль? Виталий Портников спрашивает директора Института мировой политики, политолога Евгения Магду и обозревателя белорусской службы Радио Свобода Юрия Дракохруста

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