Хакер из России приговорён в США к 2,5 годам тюрьмы

Суд в США приговорил россиянина Кирилла Фирсова к двум с половиной годам лишения свободы за управление сайтом по продаже личных данных. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

По информации ведомства, через сайт Deer.io, администратором которого был Фирсов, хакеры торговали украденными личными данными пользователей, в том числе номерами кредитных карт, адресами, телефонными номерами и данными карт социального страхования.

В ходе расследования сотрудники ФБР приобрели через сайт Deer.io базу данных из более, чем трёх тысяч взломанных аккаунтов. Таким образом они доказали подлинность продаваемой хакерами информации.

Фирсова задержали в марте 2020 года в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Позднее он признался, что был администратором сайта Deer.io. Изначально Фирсову грозило до десяти лет тюремного заключения.При вынесении приговора судья учла тот факт, что он уже провел в заключении 15 месяцев.

Deer.io представляет собой платформу-конструктор интернет-магазинов, который стал особенно популярен среди хакеров. Платформа начала работу в 2013 году. К марту 2020 года на ней размещались около 3000 "онлайн-магазинов", общий оборот которых достигал 17 миллионов долларов. Управление сайтом осуществлялось из России.