Танец мальчиков в балетных пачках возмутил дагестанцев

В Дагестане разразился скандал из-за шуточного выступления подростков в балетных пачках на концерте по случаю последнего звонка в лицее №8 в Махачкале. Видеозапись выступления распространилась по интернету и вызвала возмущение у дагестанских пользователей, сообщает "Кавказский узел". Многие сочли происходящее на ней постыдным, недостойным и противоречащим религии. В лицее проведут проверку по данному факту.

На видео юноши в балетных пачках танцуют на сцене "Лебединое озеро". Двое из них пытаются делать поддержки. Потом одетые в красные юбки мальчики исполняют "Канкан". На видео с выступлением слышен смех из зала, не скрывают улыбок и сами артисты. Целью школьного спектакля было желание развеселить публику, пояснили в соцсетях сами ученики.

"Они ломают образ мужчины, воина, джигита", - написал один из пользователей в комментариях. "Позор, надо их выслать из Дагестана, срочно!" – призывает другой. Их немногочисленные оппоненты настаивают на том, что танцевальные номера мальчиков в женской одежде были всего лишь шуткой, и призывают не судить их строго. "Это вам позор, если вы комический танец из капустника принимаете так серьезно", - написала одна из пользователей.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что в республике такие выступления не приветствуются даже в виде шутки. Дагестан, по словам Хадулаева, религиозный регион, а переодевание мужчин в женскую одежду считается "первым шагом к пороку".

Ответственность за случившееся он возложил на директора учебного заведения. Мальчиков, по его словам, "никто линчевать не будет", но люди осуждают их поступок.

Общественник-блогер Булач Чанкалаев заявил, что поговорил с директором лицея и та заверила, что не была в курсе этой постановки.

В январе 2020 года в чеченском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором молодые люди танцевали парами в центре Грозного. Это вызвало у комментаторов роликов шквал негодования: их обвинили в нарушении чеченских традиций.