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ЕС сократил обсуждение отношений с Россией из-за Минска

Плакат на митинге в Праге против аннексии Россией Крыма в 2014 году, архив

Евросоюз отложил подробное обсуждение отношений с Россией. Тема должна была стать главной на саммите ЕС в понедельник. Вместо этого лидеры европейских стран сосредоточились на ситуации вокруг принудительной посадки белорусскими властями самолёта авиакомпании Ryanair в Минске и последовавшего ареста белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, летевшего этим самолетом из Афин в Вильнюс.

Стратегическая дискуссия об отношениях с Москвой должна была стать одной из трёх главных тем саммита в Брюсселе. Предполагалось, что Евросоюз пересмотрит основополагающие принципы взаимодействия с Кремлём, в последний раз сформулированные в 2016 году.

Обсуждение темы готовится с 2020 года, но несколько раз переносилось, в последний раз – в марте 2021 года из-за роста заболеваемости жителей ЕС коронавирусом нового типа. На сессии 24 мая планировалось обсудить ситуацию вокруг отравления и ареста российского оппозиционера Алексея Навального, вмешательство в России во внутренние дела ЕС и взрывы на военных складах в Чехии, в которых Прага обвиняет российскую военную разведку.

Предполагалось, что на обсуждении в понедельник по теме отношений с Россией выступят выступят президенты или главы правительств всех 27 государств ЕС. Из-за переноса фокуса на ситуацию вокруг Минска разговор о России уложился в полтора часа.

Глава Европейского совета Шарль Мишель, тем не менее, назвал беседу "плодотворной". Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи напомнила, что Москва пытается ослабить ЕС и подорвать входящие в него государства. "Мы видим эту схему годами, она не меняется и только становится хуже. В то же время ЕС и Россия обречены на общее будущее", – заявила она.

  • Относительно Беларуси лидеры государств Европейского союза пришли к согласию. В частности, вводится запрет на использование белорусской авиацией воздушного пространства всех 27 государств ЕС. В своем официальном заявлении Совет Евросоюза призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси.

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