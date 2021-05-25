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Мэрия Риги снимет флаги Международной федерации хоккея во время чемпионата мира

Бело-красно-белый белорусский флаг в Риге

Рига снимет развешанные в городе флаги Международной федерации хоккея во время проведения чемпионата мира по этому виду спорта. Об этом заявил в твиттере её мэр Мартиньш Стакис. Ранее снять флаги потребовал глава федерации Рене Фазель.

Поводом для письма спортивного чиновника стало решение мэрии Риги заменить государственный белорусский красно-зелёный флаг, вывешенный из-за проведения чемпионата мира в центре города, на бело-красно-белый национальный флаг белорусов, который использует белорусская оппозиция.

Стакис объяснил замену государственного белорусского флага тем, что он, с его точки зрения, "символизирует режим, занимающийся терроризмом". Комментируя требование федерации снять и их флаг тоже, он написал, что "каждый должен сам выбрать сторону – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор". Одновременно с флагштока был снят флаг России, его заменили символикой российского Олимпийского комитета.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Изначально предполагалось, что турнир пройдёт так же в Минске. Однако белорусская часть была отменена на фоне жёсткого подавления властями выступлений оппозиции, протестующих против официальных результатов президентских выборов.

После замены флагов в Риге, Минск выслал из страны всех латвийских дипломатов и технических сотрудников латвийских миссий, кроме одного. Латвия ответила зеркально.

  • Бело-красно-белый флаг использовался белорусским государством в 1918-1919 годах и с провозглашения независимости от СССР до 1995 года, когда был заменён современным флагом, схожим с флагом Белорусской советской социалистической республики. Решение о замене было принято на референдуме, инициированном президентом Александром Лукашенко. Часть оппозиции настаивает, что голосование было проведено незаконно.

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