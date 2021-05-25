Минск опубликовал переговоры экипажа посаженного самолёта с диспетчерами

Белорусское министерство транспорта опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолёта Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске, с авиадиспетчерами. После посадки на самолёте был задержан оппозиционный блогер Роман Протасевич, власти Евросоюза расценили событие как захват самолёта.

В ходе переговоров экипажу передали сообщение спецслужб, что на борту самолёта может находиться бомба, которая может быть активирована над Вильнюсом. Экипажу был передан красный код, который означает необходимость немедленной посадки и рекомендовано сесть в аэропорту Минска.

Пилот самолёта, летевшего из Афин в Вильнюс, уточняет, по чьей рекомендации нужно садиться в Минске. Он запрашивает частоту на переговоры с авиакомпанией, после чего принимает решение развернуть самолёт.

Получил ли он разрешение — из текста не ясно. Ранее литовская полиция сообщала, что экипаж принял решение о посадке в Минске после переговоров с компанией.

Посадка самолёта вызвала беспрецедентный скандал. Европейский совет в понедельник рекомендовал всем базирующимся в ЕС перевозчикам избегать перелётов над белорусской территорией. Странам ЕС рекомендовано отказаться от приёма рейсов белорусских авиакомпаний, такую же рекомендацию передало перевозчикам британское правительство. Воздушное пространство уже закрыла Украина, граждане которой использовали Минск для транзита в Россию. От полётов над страной отказались Air France–KLM, финская Finnair, SAS, AirBaltic, Lufthansa, польская LOT, Wizzair и Singapore Airlines.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Изоляция воздушного пространства может стоить белорусской экономике нескольких процентов ВВП, подсчитал РБК. Над страной проходят авиамаршруты из Европы в Китай и страны Дальнего Востока. 83 процента рейсов, которые обслуживает минский авиаузел, относятся к транзиту. "Белаэронавигация" могла зарабатывать на этом до 70 миллионов долларов в год, а государственная "Белавиа" была прибыльной до начала пандемии ковида.

В Минске захват самолёта отрицают и настаивают, что он был посажен в соответствии с международными правилами. Бомба на борту найдена не была, в стране заведено уголовное дело о ложном сообщении о теракте.