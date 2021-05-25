Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве. Это станет первой встречей лидеров двух крупнейших мировых ядерных держав со времени вступления в должность президента Байдена.



Сообщения о предстоящей встрече опубликованы одновременно в Вашингтоне и Москве.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

В понедельник стало известно о консультациях советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и главы Совета безопасности России Николая Патрушева. В их совместном заявлении говорится, что встреча стала важным шагом в подготовке встречи президентов. В документе отмечается, что стороны заинтересованы в нормализации отношений.

Провести саммит Путину предложил Байден в ходе телефонного разговора в апреле. Это случилось в разгар острого дипломатического конфликта между двумя государствами. Российский посол покинул Вашингтон после интервью американского президента, где тот ответил, что считает Путина убийцей. После этого из Москвы, под давлением российских властей, уехал американский посол.

Ранее Байден и Путин встречались в Москве в 2011 году, когда американский политик занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, а российский возглавлял правительство при президенте Дмитрии Медведеве.