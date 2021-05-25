Евгения Ройзмана оштрафовали за съезд муниципальных депутатов

Суд в Екатеринбурге оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на пять тысяч рублей за участие в форуме "Объединенных демократов". Об этом сообщает Znak.com.

Ройзмана признали виновным по административной статье об "участии в деятельности "нежелательной организации" из-за выступления на мероприятии. По словам бывшего мэра Екатеринбурга, ему не объяснили суть обвинений. Ройзман также заявил, что не знал, кто был организатором форума. По версии прокурора, политик знал, что мероприятие организовано "Открытой Россией", которая признана властями "нежелательной организацией". Обвинение посчитало, что в таком случае Ройзман "способствовал незаконной деятельности организации на территории России".

13 марта на форум "Объединённых демократов", который проходил в московской гостинице "Измайлово", пришли сотрудники полиции, задержав около двухсот участников мероприятия. В МВД заявили, что форум спланирован организацией Михаила Ходорковского "Открытая Россия", которая признана властями нежелательной. В числе задержанных оказались глава "Объединённых демократов" Андрей Пивоваров, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, московские муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Почти на всех задержанных оформили протоколы по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.