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"Пока страна не превратилась в Северную Корею"

"Пока страна не превратилась в Северную Корею"
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"Пока страна не превратилась в Северную Корею"

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Российский оппозиционный политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рекомендовал выпускникам российских школ уезжать из России. По словам Ройзмана, ему очень больно об этом говорить, но "пока страна не превратилась окончательно в Северную Корею, конечно, лучше уехать". 25 мая суд вновь признал Ройзмана виновным по административной статье, на этот раз оштрафовав на пять тысяч рублей за участие в форуме "Объединенных демократов". Ранее он был арестован по обвинению в организации акций в защиту Навального.

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