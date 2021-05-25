"Пока страна не превратилась в Северную Корею"
Российский оппозиционный политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рекомендовал выпускникам российских школ уезжать из России. По словам Ройзмана, ему очень больно об этом говорить, но "пока страна не превратилась окончательно в Северную Корею, конечно, лучше уехать". 25 мая суд вновь признал Ройзмана виновным по административной статье, на этот раз оштрафовав на пять тысяч рублей за участие в форуме "Объединенных демократов". Ранее он был арестован по обвинению в организации акций в защиту Навального.