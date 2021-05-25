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ЕС расширит экономические санкции против Беларуси

Участники саммита в Брюсселе, 24-25 мая 2021 (слева направо): премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

Главы государств и правительств Европейского союза договорились расширить экономические санкции против Беларуси, – заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС. В санкционный список будут включены новые лица и организации, причастные к инциденту с вынужденной посадкой самолёта ирланской компании Ryanair в Минске 23 мая.

Корреспондент DW на саммите ЕС, сообщил, что участники встречи обсуждали заморозку активов и ограничения на поездки для лиц, подпадающих под санкции, а также возможность исключить Беларусь из международной банковской системы SWIFT.

Ранее страны-члены Европейского союза ввели запрет на использование белорусской авиацией воздушного пространства всех 27 государств ЕС. В официальном заявлении они призвали авиаперевозчиков ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси.

ЕС также требует от Беларуси немедленно освободить задержанного белорусского активиста Романа Протасевича и гражданку России Софию Сапегу и расследовать инцидент с вынужденной посадкой самолета в Минске.

Санкционные списки по Беларуси Евросоюз публиковал уже трижды: 2 октября и 6 ноября и 17 декабря 2020 года. В общей сложности в него входит 55 белорусских граждан, в том числе Александр Лукашенко, и семь юридических лиц. В настоящее время готовится четвертый пакет санкций.

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