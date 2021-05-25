СК не нашёл состава преступления в отравлениях Владимира Кара-Мурзы

Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело о покушении на убийство политика Владимира Кара-Мурзы. Ведомство не нашло в двух случаях отравлений оппозиционера, произошедших в 2015 и 2017 годах, состава преступления.

В 2015 году Кара-Мурзе внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Долгое время политик находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжёлых металлов в организме политика, но российская судебно-медицинская экспертиза не смогла подтвердить отравление.

В феврале 2017 года Кара-Мурза был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и в первый раз. Политик выжил. Как он позже рассказывал, врачи утверждали, что его шансы на выживание были около 5 процентов.

Заявление в Следственный комитет Кара-Мурза написал после выхода расследования Bellingcat, в котором утверждалось, что за политиком следили те же сотрудники ФСБ, что следили и за Алексеем Навальным перед его отравлением, а после пытались скрыть следы преступления.