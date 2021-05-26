Врачи запретили Фургалу участвовать в судебных заседаниях

Врачи следственного изолятора "Лефортово" запретили бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, участвовать в судебных процессах. Медицинский запрет распространяется на участие в судебных процессах, в том числе – по видеосвязи, а также в следственных действиях. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов Фургала Михаил Карапетян.
По его словам, на прошлой неделе Фургала выписали после перенесённой коронавирусной инфекции из тюремной больницы "Матросская тишина" "в крайне неудовлетворительном состоянии". После этого он находился под присмотром врачей в медсанчасти "Лефортово". При этом, как сообщил адвокат, вопрос об участии Фургала в заседании по жалобе на продление ареста остается открытым.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после посещения Сергея Фургала 20 мая заявила, что он находится в удовлетворительном состоянии. 19 мая администрация СИЗО "Лефортово" отказалась снова госпитализировать Сергея Фургала после выписки из "Матросской тишины", не увидев для этого причин. Фургалу поставили диагноз "среднетяжелая форма после перенесённой коронавирусной инфекции". Он заразился ковидом в начале апреля .
- Сергея Фургала арестовали летом 2020 года по обвинению в организации убийств и покушении на убийство, совершённых в 2004-2005 годах. Он не признаёт вину и заявлял о давлении со стороны следствия и об отсутствии доказательств против него.
- В Хабаровске и других городах России больше полугода проходили акции в поддержку Сергея Фургала. Их участники требовали провести суд на Фургалом в Хабаровском крае, а также призывали к отставке действующей власти. В 2021 году преследования участников протестных акций продолжились в форме арестов и административных штрафов.
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