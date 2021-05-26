Байден отказался от новых санкций против "Северного потока – 2"

Президент США Джо Байден считает, что введение новых санкций против проекта "Северный поток-2" повредит отношениям США с европейскими партнерами. Газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе стали бы "контрпродуктивными", отметил Байден. Президент США добавил, что он "с самого начала выступал против строительства "Северного потока-2", но "не может предписывать Германии, что ей делать, а что нет".

При этом, по словам Байдена, Вашингтон продолжит обсуждать с европейскими союзниками будущее этого проекта.

На прошлой неделе администрация США объявила, что не будет вводить санкции против оператора проекта компании Nord Stream2 AG и её генерального директора Маттиаса Варнига, давнего знакомого Владимира Путина. Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами". 21 мая министерство финансов США объявило о санкциях в отношении некоторых компаний и судов, занятых в проекте.

Комментируя заявление президента Байдена об отказе от новых санкций против "Северного потока-2", сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что это решение станет подарком для Владимира Путина.

"Мне интересно, приедет ли Путин (на саммит лидеров двух стран) с праздничным тортом в ответ на многомиллиардный подарок, который сделал ему Байден, отказавшись от санкций против "Северного потока-2", - написал Круз в твиттере.

Саммит лидеров двух стран должен состояться 16 июня в Женеве.

Ранее группа из 14 сенаторов потребовала ужесточить санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода почти закончено. Недавно сообщалось, что по дну Балтийского моря осталось проложить около 80 километров труб. При этом более года газопровод не строился - после того, как США пригрозили санкциями, из проекта вышли компании-владельцы судов-трубоукладчиков. На подготовку российских судов потребовалось время.

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