Дума одобрила запреты баллотироваться. Целью могут стать сторонники Навального

Госдума России в пятницу в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает запрет баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими. Этот документ может сделать фактически невозможным избрание в Думу сторонников Алексея Навального.

В поддержку документа высказались 294 депутата, против — 38 человек, воздержались 8. Против голосовала фракция КПРФ, за - "Единая Россия".

Для вступления документа в силу необходимо одобрение Совета Федерации и подпись президента. Ранее сообщалось, что его намерены принять до официального начала кампании по выборам в Думу, которые намечены на сентябрь.

Запрет распространён на участие в выборах не только в Госдуму, а на всех уровнях, включая муниципальный. Также он распространится не только на членов организаций, признанных экстремистскими, и тех, кто оказывал им поддержку, но и на людей, выражавших "поддержку целям и формам организации, признанной экстремистской или террористической, а также отдельным мероприятиям такой структуры" – речь может идти, например, о комментариях в интернете.

Причастность людей к деятельности запрещённых организаций должен будет установить суд. Без судебного решения, однако, запрещать баллотироваться можно будет людям, которые были учредителями или руководителями организаций.

После внесения поправок ряд СМИ сообщали, что закон не будет иметь обратной силы, то есть не будет распространяться на деятельность до признания организации экстремистской. Однако это не так. Обратная сила в законопроекте предусмотрена. Это обосновывают тем, что речь идёт не о наказании (что запрещено Конституцией), а "только" об ограничении прав.

Законопроект был внесён после того, как стало известно, что в суд поступили документы о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией (признан в России "иностранным агентом") и Штабов Алексея Навального. Сторонники Навального считают, что смысл законопроекта в том, чтобы лишить их возможности баллотироваться. В России экстремистскими сейчас признаны десятки организаций, в том числе, например, и Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова, членами и сторонниками которой был ряд видных деятелей, включая одного из лидеров "Справедливой России – за правду" Захара Прилепина.