Адвокатам запретили проносить в колонии камеры и телефоны

Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект, который запрещает адвокатам проносить в колонии на встречи со своими подзащитными телефоны, диктофоны и камеры. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В статьи 89 и 158 Уголовно-исполнительного кодекса России будут внесены соответствующие поправки. Теперь адвокатам запрещено брать на встречи с заключёнными любую технику, которая может вести аудиозапись или видеосъемку. Аппаратуру для копирования личных дел заключённых проносить в колонии будет можно, однако воспользоваться ей разрешат только в специальной комнате, в которой не будет заключённого.

Поправки в Уголовно-исправительные кодекс предложили члены партии "Единая Россия" Василий Пискарёв, Анатолий Выборный, Эрнест Валеев и Дмитрий Савельев, а также депутат от "Справедливой России" Николай Рыжак. Они объясняют, что подобная инициатива нужна для того, чтобы адвокаты не проносили своим подзащитным мобильные телефоны. Выборный также заявил, что законопроект является мерой против "мошеннических звонков из мест лишения свободы", а также случаев, когда юрист "может записать переговоры с осужденным, и они будут известны всему миру".

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