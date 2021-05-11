Адвокатам хотят запретить записывать встречи с осуждёнными в колониях

Группа депутатов Госдумы России внесла законопроект, который запретит адвокатам записывать встречи со своими подзащитными в колониях. Поправки в Уголовно-исправительные кодекс предложили члены партии "Единая Россия" Василий Пискарёв, Анатолий Выборный, Эрнест Валеев и Дмитрий Савельев, а также депутат от "Справедливой России" Николай Рыжак. На законопроект обратил внимание "Коммерсантъ".

Ранее в Уголовно-исправительном кодексе было прописано, что встреча с адвокатами должна проходить без использования средств прослушивания. Теперь депутаты предлагают запретить юристам проносить территорию исправительного учреждения средства связи или устройства позволяющие вести аудио- и видеосъёмку. Исключение делается только для "копировально-множительной техники и фотоаппаратуры", которую можно использовать для фотографирования личного дела, но в отсутствие самого заключенного.

Депутаты объясняют, что подобная инициатива нужна для того, чтобы адвокаты не проносили своим подзащитным мобильные телефоны. Анатолий Выборный также заявил, что законопроект является мерой против "мошеннических звонков из мест лишения свободы", а также случаев, когда юрист "может записать переговоры с осужденным, и они будут известны всему миру".

По мнению Выборного, адвокатам вместо того, чтобы самим фотографировать наличие следов пыток и избиений у заключенных, нужно "сделать соответствующее заявление". По мнению депутата, после этого органы дознания и следствия направят осуждённого в медицинский центр, где снимут показания и сфотографируют. "Да, может быть, кто-то начнет затягивать время, чтобы ситуацию, как в народе говорят, свести на нет. Но есть прокуратура, которая осуществляет надзор. И у ФСИН есть вышестоящие органы, которые могут оперативно вмешаться в ситуацию." - заявил Выборный.

Ещё одна поправка прописанная в законопроекте, предлагает разрешить пускать к заключённым юристов, которые сопровождают их жалобы в ЕСПЧ. По мнению депутатов, это необходимо для исполнения решения ЕСПЧ от 2010 года по делу "Захаркин против России". Сейчас следователи и сотрудники ФСИН могут отказывать юристам без статуса адвоката во встречах в колониях.