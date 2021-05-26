Власти Словакии одобрили применение российской вакцины "Спутник V"

Правительство Словакии одобрило использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как отмечает словацкая пресса, первые прививки российской вакциной будут сделаны в Словакии в июне.

Ранее применение российской вакцины "Спутник V" было одобрено правительством Венгрии.

К настоящему времени в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был препарат "Спутник V", созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Последней зарегистрировали однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт".