В Чечне вооружённые люди избили экологов и сожгли их машину

В Чечне неизвестные вооружённые люди избили экологов из ингушского заповедника "Эрзи", сожгли их машину и заставили вплавь переходить реку Фортангу, чтобы вернуться домой, сообщает издание "МБХ медиа" со ссылкой на представителя заповедника.

По его словам, нападавшие, которых было больше десяти человек, были в масках и не имели при себе опознавательных знаков. Трое экологов находятся в данный момент в больнице в состоянии средней тяжести.

"Новая газета" отмечает, что ингушские экологи попали в Чечню из-за того, что на территории заповедника "Эрзи" есть труднодоступные участки, на которые приходится заезжать через соседнюю республику. Сообщается также, что незадолго до нападения экологи, как только они переехали чеченскую границу, были остановлены на полицейском посту на несколько часов до выяснения обстоятельств, но потом их отпустили.

По факту нападения сотрудники "Эрзи" подали заявления в полицию, прокуратуру и Минприроды. МВД по Ингушетии и Чечне начали проверку инцидента.