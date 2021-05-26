Прокуратура потребовала запретить сообщество "Российской ЛГБТ-сети" 

Прокуратура Санкт-Петербурга подала в Смольнинский районный суд иск с требованием признать сообщество "Российской ЛГБТ-сети" в фейсбуке запрещённым к распространению.

Ранее с просьбой проверить страницу "ЛГБТ-сети" в фейсбуке обратился в прокуратуру депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Сапко. По итогам проверки ведомство пришло к выводу, что информация в сообществе "создаёт привлекательный образ гомосексуализма, ведёт к вовлечению граждан, особенно подросткового образа, в деструктивный образ жизни" и может нанести "вред здоровью и развитию несовершеннолетних".

Отмечается, что экспертизу по просьбе прокуратуры проводил государственный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие".

По словам юриста "Российской ЛГБТ-сети" Александра Белика, это уже четвёртая попытка заблокировать информационный ресурс организации.

"Российская ЛГБТ-сеть" получила широкую известность после того, как её юристы и волонтёры помогли нескольким геям, преследуемым в Чечне, покинуть пределы республики.

Сейчас юристы правозащитной организации занимаются, в частности, делом чеченских подростков Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которых насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню и обвинили в пособничестве боевикам.