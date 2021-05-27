Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии России

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у членов незарегистрированной Либертарианской партии России в Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге.

Как сообщается в твиттере партии, в Москве обыски проходят у члена федерального совета ЛПР Игоря Ефремова, а также в квартире бывшего пресс-секретаря партии Александра Гуда, где сейчас живут его друзья. Сам Гуд уехал в Грузию.

Полицейские также пришли с обысками к родителям заместителя председателя ЛПР Ивана Чинарова и Антону Овчарову.

По словам Чинарова, ему позвонила мама и сообщила об обыске, потом трубку взял сотрудник полиции. Он заявил, что сейчас будут изымать технику и потребовал, чтобы Чинаров приехал домой. По какому делу идёт обыск, полицейский не сообщил.

Как рассказала "МБХ медиа" координатор "Открытки" Татьяна Усманова, обыск у Игоря Ефремова проходит в рамках дела о перекрытии дорог на акции 23 января в поддержку Алексея Навального. Адвоката к нему не пускают, сказали, что потом повезут на допрос.

По словам Усмановой, обыски также проходят в Санкт-Петербурге. У кого именно, она пока не знает.

В Красноярске полиция пришла к члену местного отделения Либертарианской партии Илье Даниленко. Он сообщил, что следственные действия связаны с делом о перекрытии дорог на акциях в поддержку Алексея Навального. На данный момент изъяты агитационные материалы движения "Гражданское Общество".

Московская полиция возбудила уголовное дело о перекрытии дорог на следующий день после акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января в центре столицы. По версии МВД, "ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города Москвы, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств". Обвиняемым по этому делу грозит до года лишения свободы.