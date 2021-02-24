"Дорожное дело": новые преследования активистов в России

В России десятки активистов, участвовавших в акциях протеста в поддержку Алексея Навального 23 января, стали фигурантами нового дела. По данным СМИ и юристов, следователи МВД ведут активную работу по факту перекрытия дорог на протестной акции 23 января. Проект "Медиазона" уже рассказал о десятках допрошенных. По информации юристов "Комитета против пыток", многих из них обманули: вызвали, чтобы обсудить жалобы на насилие полицейских, но допрашивали как свидетелей по делу о перекрытии дорог. В так называемом "дорожном деле" есть первый задержанный: это активист Либертариантской партии России Глеб Марьясов. Его задержали вечером 22 февраля сразу после освобождения из-под административного ареста.

Секретарю красноярского отделения Либертарианской партии России Глебу Марьясову 20 лет, он уроженец сибирского села Байкит. 23 января Марьясов участвовал в акции в поддержку Алексея Навального в Москве. "Действовал мирно и в рамках христианских и либертарианских принципов", - писал он о своем задержании, подчеркивая, что полицейские задержали его в жесткой форме - ударили в живот и скрутили. Суд назначил активисту аресты по двум статьям КоАП.

26 января активиста отправили в центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где Марьясов оказался в одной камере с главным редактором "Медиазоны" Сергеем Смирновым. Смирнов вышел на свободу раньше, отбыв срок в 15 суток, а Марьясова перевели в спецприемник в Мневниках, где появились свободные места. После 30 суток ареста на выходе из спецприемника его вновь задержали.

Еще в день акции в поддержку Алексея Навального 23 января анонимный телеграм-канал "Товарищ майор" опубликовал видеозапись, на которой похожий на Марьясова молодой человек говорит другому, активно показывая руками: "Нужно сейчас всех просто туда". Кем была сделана видеозапись, и из чего следователями был сделан вывод о "профессиональном" подстрекательстве, в сообщении не указывалось.

Адвокат Марьясова Дмитрий Захватов в интервью Радио Свобода отметил, что за видео из анонимного канала активиста уже привлекли к ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП, которая в связи с повторностью нарушения стала частью 8, по ней он и получил 30 суток. Следовательно, считает защитник, вряд ли следствие будет ссылаться на видео, поскольку нельзя одновременно привлечь за совершение одного и того же деяния к уголовной и административной ответственности:

Это новый репрессивный закон, направленный на участников мирных собраний

- Глебу Марьясову вменяется часть 1-я статьи 267-ой. 30 декабря 2020 года в эту статью были внесены поправки, после чего данная норма приобрела пугающий и откровенно репрессивный характер. Еще на стадии законопроекта политолог Екатерина Шульман высказывалась о нем как о новом репрессивном законе, который будет направлен против участников мирных собраний. В нем предусмотрена ответственность за "умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью, безопасности граждан либо угрозу уничтожения, повреждения имущества юридических и физических лиц". При первом прочтении закона вообще ничего непонятно. При втором прочтении более-менее понятно, что имеется в виду такое перекрытие дорог и воспрепятствование движению пешеходов, при котором возникает угроза жизни, здоровью и безопасности граждан. Это очень широкое трактование. Получается, что гражданин, которые планирует совершить какое-то действие, должен иметь возможность предсказать его правовые последствия. Это невозможно.

- В деле фигурирует видео, где Глеб Марьясов на акции машет рукой и показывает, что надо идти в определенную сторону. Что это за видео, какова его роль в обвинении Марьясова?

Явно имеет место мирное собрание, никто никого не бьет

- Это видео действительно появилось на одном из телеграм-каналов, который, по слухам, принадлежит сотрудникам силового блока. Это видео уже было предметом судебной оценки, так как являлось доказательством совершения Глебом правонарушения по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. В судебном решении было указано, что на этом видео Глеб призывает граждан участвовать в публичном мероприятии. Представьте себе степень абсурдности происходящего. Человек участвует в публичном мероприятии, и видно, как он находится на улице, в окружении других людей. Явно имеет место какое-то мирное собрание, никто никого на этом видео не бьет, все ведут себя прилично. При этом уже в условиях самого публичного мероприятия Глеб Марьясов призывает людей посредством того, что он машет руками, участвовать в публичных мероприятиях. Вот такое было судебное решение. В итоге судья Мещанского суда Виктория Дьячкова вынесла обвинительное постановление, и за это видео Марьясов отправился в спецприемник на 29 суток. Он отбыл данный административный арест и на выходе из спецприемника был задержан и доставлен в Главное следственное управление МДВ России по городу Москве, где был задержан в порядке статьи 91-ой УПК РФ. Там он дал показания в качестве подозреваемого по части 1-ой статьи 267.

- Каков вообще может быть масштаб так называемого "дорожного дела"? И каковы его цели?

Их цель - держать людей под мерой пресечения максимально долго

- Я могу только аккуратно предположить, поскольку давно участвую в правозащитной активности. Мое мнение относительно "санитарного дела" и вот этого вот дела о перекрытии дорог: их цель - держать людей под мерой пресечения максимально долго. Поскольку эти дела являются делами небольшой степени тяжести, назначить по ним какое-то суровое наказание достаточно сложно.

-В связи с тем, что Глеб Марьясов не москвич, у него возникли трудности с возможностью отбытия домашнего ареста, и вы написали об этом пост на фейсбуке. Что произошло после этого?

- Гражданское общество, как всегда, не осталось в стороне, на мой призыв помочь Глебу откликнулись люди, нашли ему жилое помещение, и сейчас мы едем заключать договор на аренду жилья для моего подзащитного, - рассказал адвокат Глеба Марьясова Дмитрий Захватов.



Уголовное дело об "умышленном блокировании транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города Москвы, в том числе на улицах Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Цветном бульваре и других" было возбуждено Главным следственным управлением МВД по Москве сразу после акции 23 января.

В конце января было возбуждено так называемое "санитарное дело" о нарушении санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса. По этому делу были проведены масштабные обыски, арестованы десять оппозиционеров. Фигуранты дела - участница Pussy Riot Мария Алехина, продюсер "Навальный LIVE" Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег Навальный, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, активист Николай Ляскин, муниципальные депутаты Люся Штейн, Константин Янкаускас и Дмитрий Барановский.

Правозащитники говорят, что большинство фигурантов так называемого "дорожного дела" сразу после акций протеста в поддержку Алексея Навального пожаловались на полицейское насилие в службу собственной безопасности МВД. Потом следователи ГСУ МВД по Москве звонили задержанным, вызывали на беседу по поводу их избиении, но на встречах речь шла о перекрытии дорог во время акции.

Об этом Радио Свобода рассказал юрист "Комитета против пыток" Петр Хромов:

Мы предполагали, что это будет "санитарное дело", но его допросили в рамках уголовного дела о воспрепятствовании движению транспорта

- Мы представляем семь заявителей [по делу] о применении к ним физического насилия во время акций 23 января. К одному из них, Василию Сурову, задержанному в этот день на Пушкинской площади, было применено незаконное насилие. Впоследствии его вызвали на допрос в Главное следственное управление МВД России по городу Москве. Изначально ему не говорили об основаниях, точнее, не называли уголовное дело, в рамках которого он должен явиться. Он сам вел переговоры с сотрудниками, которые его вызывают, и согласился прийти. Мы предполагали, что это будет "санитарное дело", которое тогда активно развивалось, но его допросили в рамках уголовного дела по части 1-ой статьи 267-ой о воспрепятствовании движению транспорта.

- Что грозит Василию Сурову в рамках этого дела и почему оно вообще возникло?

Они просто нарабатывали свидетельскую базу для будущих дел

- Он допрошен, находится в статусе свидетеля. Я бы хотел обратить внимание, что получение свидетелей для этих уголовных дел обеспечивает Управление собственной безопасности МВД. Потому что когда Сурова задержали и избили, мы обращались с заявлением в Управление собственной безопасности. Управление собственной безопасности проявило очень большую активность. Они подробно опрашивали наших заявителей. Проводили осмотр места происшествия. И впоследствии предлагали проехать на допрос. По моим ощущениям, они просто нарабатывали свидетельскую базу для будущих дел. Это говорит лишь о том, что обращаясь с заявлением в полицию, наши граждане не могут надеяться на реальную защиту государства. Мы видим, что государство продолжает работать лишь в своих интересах и помогает найти свидетелей для других инициированных собою же других уголовных дел, полагает юрист фонда "Общественный вердикт" Петр Хромов.

Акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию и отправленного в колонию Алексея Навального прошли 23, 31 января, 2 и 14 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 10 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Заведены не менее 90 уголовных дел, несколько участников акций уволены с работы.