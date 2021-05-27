Кадыров: отказавшихся от вакцинации надо лечить последними

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил лечить в последнюю очередь людей, которые отказались делать прививку от коронавирусной инфекции. "Пусть почувствует, насколько страшна нехватка кислорода", - сказал Кадыров на встрече с членами регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Видеозапись заседания опубликована на странице Кадырова в "ВКонтакте".

Кадыров также посоветовал жителям Чечни, которым непонятны преимущества вакцинации, обратиться к участковому врачу или имаму, чтобы получить ответы на все вопросы.

Кадыров сообщил, что вакцинация в регионе идет крайне медленно: Северо-Кавказский федеральный округ находится на последнем месте в России по вакцинации, а Чечня — на четвертом из семи мест в округе. На данный момент в Чечне курс вакцинации завершили 45 тысяч человек. Всего в регионе проживают полтора миллиона человек.

В апреле "Кавказский узел" писал со ссылкой на местных жителей, сотрудников детских садов в регионе принуждают к вакцинации от ковида под угрозой увольнений, а справки местных врачей о противопоказаниях чиновники игнорируют. Ещё один местный житель сообщил, что в Надтеречном районе Чечни вакцинировали полицейских, не выясняя, есть ли у них противопоказания. 9 апреля в чеченском паблике Инстаграма было опубликовано видеообращение жителя села Гойты Вахи Кагерманова с извинениями за слова о том, что отказавшихся делать прививку от COVID-19 лишат пенсии.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил 27 мая, что первый компонент вакцины против коронавируса получили почти 17 миллионов россиян. Ранее российский премьер Михаил Мишустин сказал, что как минимум одну дозу вакцины получили 24 миллиона человек. В то же время 10 мая президент Владимир Путин сообщал о 21,5 миллионах привитых от COVID-19 граждан России.