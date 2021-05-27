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"Белавиа" отменяет рейсы в Европу и Калининград после задержания Протасевича

"Белавиа" отменяет рейсы с 27 мая в восемь стран, говорится на сайте авиакомпании.

"Белавиа" отменяет рейсы с 27 мая в восемь стран, говорится на сайте авиакомпании. До 30 октября приостановлено сообщение по следущим направлениям:

  • Варшава;
  • Милан;
  • Рим;
  • Амстердам;
  • Франкфурт;
  • Берлин;
  • Мюнхен;
  • Ганновер;
  • Вена;
  • Брюссель;
  • Барселона;
  • Калининград.

Европейские авиакомпании начали менять маршруты своих лайнеров, чтобы они не заходили в пространство Беларуси, с 25 мая, отмечает Reuters. Это стало частью международной реакции на принудительную посадку в Минске 23 мая самолёта Ryanair, летевшего из Греции в Литву, и задержание одного из пассажиров рейса – белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, а также его подруги Софьи Сапеги. На родине Протасевичу грозит по меньшей мере длительный тюремный срок по обвинению в организации массовых беспорядков.

Европейский авиационный регулятор в среду призвал все мировые компании избегать воздушного пространства Беларуси по соображениям безопасности после инцидента с бортом Ryanair.

"Обстоятельства, связанные с этими событиями, вызывают серьёзные сомнения по поводу соблюдения белорусскими властями правил международной гражданской авиации", – говорится в заявлении Европейского агентства авиационной безопасности. Ведомство подчёркивает, что советует как базирующимся в Европе, так и остальным перевозчикам, совершающим рейсы в страны ЕС, не использовать маршруты через Беларусь за исключением экстренных случаев. "Действия, предпринятые Минском, создали повышенный риск для рейса Ryanair и вызвали вопросы относительно способности Беларуси оказывать безопасные авиационные услуги", – подчеркивает европейский регулятор.

  • Полеты над Беларусью по основному коридору между Европой и Азией уже прекратили такие авиакомпании, как Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT, Singapore Airlines.
  • Литва 26 мая объявила, что она по собственному решению закрывает своё воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков. Ранее об аналогичном шаге сообщили Латвия, Франция, Чехия, Швеция, Великобритания и Украина. Украинским авиакомпаниям по распоряжению правительства страны также будет запрещено выполнять полёты в белорусском воздушном пространстве.

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