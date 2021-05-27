"Белавиа" отменяет рейсы с 27 мая в восемь стран, говорится на сайте авиакомпании. До 30 октября приостановлено сообщение по следущим направлениям:

Варшава;

Милан;

Рим;

Амстердам;

Франкфурт;

Берлин;

Мюнхен;

Ганновер;

Вена;

Брюссель;

Барселона;

Калининград.

Европейские авиакомпании начали менять маршруты своих лайнеров, чтобы они не заходили в пространство Беларуси, с 25 мая, отмечает Reuters. Это стало частью международной реакции на принудительную посадку в Минске 23 мая самолёта Ryanair, летевшего из Греции в Литву, и задержание одного из пассажиров рейса – белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, а также его подруги Софьи Сапеги. На родине Протасевичу грозит по меньшей мере длительный тюремный срок по обвинению в организации массовых беспорядков.

Европейский авиационный регулятор в среду призвал все мировые компании избегать воздушного пространства Беларуси по соображениям безопасности после инцидента с бортом Ryanair.

"Обстоятельства, связанные с этими событиями, вызывают серьёзные сомнения по поводу соблюдения белорусскими властями правил международной гражданской авиации", – говорится в заявлении Европейского агентства авиационной безопасности. Ведомство подчёркивает, что советует как базирующимся в Европе, так и остальным перевозчикам, совершающим рейсы в страны ЕС, не использовать маршруты через Беларусь за исключением экстренных случаев. "Действия, предпринятые Минском, создали повышенный риск для рейса Ryanair и вызвали вопросы относительно способности Беларуси оказывать безопасные авиационные услуги", – подчеркивает европейский регулятор.

Полеты над Беларусью по основному коридору между Европой и Азией уже прекратили такие авиакомпании, как Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT, Singapore Airlines.

Литва 26 мая объявила, что она по собственному решению закрывает своё воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков. Ранее об аналогичном шаге сообщили Латвия, Франция, Чехия, Швеция, Великобритания и Украина. Украинским авиакомпаниям по распоряжению правительства страны также будет запрещено выполнять полёты в белорусском воздушном пространстве.