Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала"

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан ушёл в отставку с поста главного тренера команды, несмотря на действующий до 2022 года контракт.

На прошлой неделе появились сообщения об увольнении Зидана, но сам тренер эту информацию отверг.

СМИ сообщали, что преемником Зидана может стать Массимилиано Аллегри — бывший главный тренер "Ювентуса". Официального подтверждения этой информации нет.

В сезоне 2020-2021 годов под руководством Зидана мадридский "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, уступив "Атлетико". Из кубка страны команда вылетела в 1/32 финала.

Весной 2020 года пресса писала, что руководство клуба обсуждало расторжение контракта с Зиданом, если "Реал" закончит сезон без трофеев. Но в итоге стороны решили, что тренер останется на посту.

Зидану 48 лет. Впервые Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. В мае 2018 года он ушёл в отставку по собственному желанию. В марте 2019 года Зидан вернулся на пост главного тренера. Под его руководством команда три раза подряд выигрывала Лигу чемпионов, по два раза – Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2017 году Международная федерация футбола признала француза лучшим тренером.

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