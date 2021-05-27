Отменён матч к юбилею белорусского футбола: звёзды не хотят ехать в Минск 

Матч к 110-летию белорусского футбола, запланированный в Минске на 5 июня, "перенесён на неопределенный срок", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации футбола.

В игре, которая должна была протий на национальном олимпийском стадионе "Динамо", собирались принять участие известные белорусские и европейские футболисты разных лет. За сборную Беларуси должны были, в частности, сыграть Александр Глеб, Александр Хацкевич, Максим Ромащенко и Сергей Корниленко, а за сборную Европы - победители Лиги чемпионов УЕФА в составе португальского "Порту" литовец Эдгарас Янкаускас и португалец Педру Мендеш, серебряный призер чемпионата Европы немец Кевин Кураньи, бронзовый призер чемпионата мира хорват Звонимир Сольдо, полуфиналист чемпионата Европы в составе сборной Чехии и чемпион Германии в составе дортмундской "Боруссии" Томаш Росицки.

Сообщается, что зарубежные звёзды стали отказываться от участия в матче. В частности, о решении не приезжать в Минск заявили Янкаускас и Росицки.

Ранее сборные Великобритании, Германии и Нидерландов отказались ехать на чемпионат Европы по велоспорту, который должен пройти в Минске в июне, а чемпионат мира по хоккею, который проходит в эти дни, был перенёс из Беларуси в Латвию.

Обострение отношений между странами Евросоюза и Беларусью произошло после того, как в прошедшее воскресенье в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолёт ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси подняли истребители, чтобы посадить самолёт в Минске, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. После приземления лайнера выяснилось, что в нём находились белорусский оппозиционный журналист, один из создателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, и его подруга, гражданка России София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Им грозят длительные сроки заключения по обвинению в организации массовых беспорядков во время прошлогодних массовых протестов в Беларуси против режима Александра Лукашенко.

Европейские страны, США и Великобритания отменили прямое авиасообщение с Беларусью и готовят санкции против Лукашенко и его окружения.