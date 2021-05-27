Макрон попросил прощения за роль Франции в событиях 1994 года в Руанде

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг попросил прощения за то, что в 1994 году его страна не приложила усилий для того, чтобы предотвратить или остановить геноцид, жертвами которого стали более 800 тысяч представителей народа тутси.

Выступая в столице Руанды Кигали, в мемориальном комплексе, где похоронены около 250 тысяч жертв геноцида, Макрон сказал, что надеется на прощение со стороны тех, кто пережил события 1994 года. Он также сказал, что признаёт ответственность Франции, отметив при этом, что Франция не была пособником геноцида.

С утверждениями о соучастии Франции в геноциде ранее выступал президент Руанды Поль Кагаме. Однако он отметил важность визита Макрона в страну, а слова президента Франции о том, что он просит прощения, назвал более важными, чем прямые извинения, которых не прозвучало. По его словам, руандийцы не забудут о действиях Франции, но могут простить.

Недавно проведённое во Франции расследование констатировало, что французские власти (президентом тогда был Франсуа Миттеран) сотрудничали с властями Руанды, которые стали весной 1994 года организаторами геноцида тутси. Как признал Макрон, "Париж пытался предотвратить региональный конфликт и гражданскую войну, но фактически встал на сторону режима, организовавшего массовые убийства". После того, как стали поступать достоверные сообщения о массовых убийствах, французские и бельгийские войска помогали эвакуировать из страны европейцев, но не сделали ничего для того, чтобы остановить геноцид.

Войска повстанцев под руководством Кагаме в конце концов взяли Руанду под контроль и добились прекращения массовых убийств тутси со стороны представителей народа хуту. С тех пор Кагаме бессменно правит Руандой, его деятельность оценивается как противоречивая - он остановил кровопролитие и провёл реформы, но, как утверждают его критики, укрепил собственную авторитарную власть.