Против арестованной после принудительной посадки пассажирского самолёта в Минске россиянки Софьи Сапеги заведено третье уголовное дело, передаёт Би-би-си. По данным журналистов, белорусские правоохранительные органы подозревают её в разжигании социальной вражды, статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Сапега проходит по этому делу как администратор телеграм-канала "Чёрная книга Беларуси", который публиковал личные данные сотрудников белорусской милиции, судей, чиновников, которые обвинялись в причастности к преследованию оппозиции. Ранее сообщалось, что россиянка подозревается в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Официально об обвинениях Сапеге не сообщается. По данным Би-би-си, по тем же статьям обвинения проходит её бойфренд, оппозиционный блогер Роман Протасевич, ради задержания которого белорусские власти устроили аварийную посадку пассажирского самолёта.
- В пятницу суд в Минске должен рассмотреть жалобу на задержание россиянки, её защита жалуется, что до сих пор не получила к ней доступ. В этот же день президент России Владимир Путин встретится в Сочи с Александром Лукашенко, занимающим должность белорусского президента. Предполагается, что Путин проинформирован о деле Сапеги и может поднять этот вопрос на встрече.
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