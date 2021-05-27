Twitter, TikTok и Google оштрафованы более чем на 20 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Twitter, TikTok и Google на общую сумму более 20 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает "Интерфакс".

Компанию Twitter признали виновной по шести административным протоколам о неудалении публикаций с призывами к участию в несанкционированных акциях. Соцсеть получила штраф в размере 19 миллионов рублей. Компанию TikTok также признали виновной в отказе удалять контент с призывом к участию в несогласованных акциях. Её оштрафовали на полтора миллиона рублей. Google получила штраф в 3,5 миллиона рублей за то, что недостаточно фильтрует запрещённый контент в своей поисковой выдаче.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить из выдачи весь запрещённый в России контент, угрожая замедлением работы поисковика.

В апреле и мае российские суды оштрафовали мессенджер Telegram, социальные сеть "ВКонтакте" и TikTok на миллионы рублей за отказ удалять публикации о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.