Роскомнадзор угрожает Google замедлением трафика

Роскомнадзор требует от Google в течение суток удалить из выдачи весь запрещенный в России контент. Ведомство угрожает компании замедлением трафика. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По мнению Роскомнадзора, Google недостаточно фильтрует контент. Ведомство сообщает , что в поисковой выдаче остаются около 5 тысяч запрещенных материалов из которых 3,5 тысячи это призывы к экстремизму.

Ранее стало известно, что компания Google подала иск против Роскомнадзора из-за требования удалить 12 роликов в ютьюбе, в которых, по версии Генеральной прокуратуры, есть призывы участвовать в январских митингах в поддержку Алексея Навального. Это первый случай, когда Google подает иск к ведомству. Эксперты, которых опросило издание "Коммерсантъ", связывают это с усилением давления российских властей на компанию.

В апреле и мае российские суды оштрафовали мессенджер Telegram, социальные сеть "ВКонтакте" и "TikTok" на миллионы рублей за отказ удалять публикации о митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.