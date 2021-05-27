Свидетеля Иеговы этапировали в колонию не дождавшись апелляции

Свидетеля Иеговы Александра Щербину этапировали в колонию № 9 Краснодарского края не дождавшись апелляции. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

В апреле суд признал Щербину виновным участии в экстремистской организации. Ему назначили 3 года колонии общего режима.

Также в колонию № 9 этапировали другого свидетеля Иеговы из Краснодарского края Олега Данилова. Он приговорён к трём годам колонии по обвинению в участии в экстремистской организации. 25 мая Краснодарский краевой суд оставил приговор Данилову в силе. В апреле и декабре 2020 года в его доме проходили обыски. По версии следствия, в жилище Данилова хранилась экстремистская литература. Сотрудники ФСБ сообщили, что обнаружили в доме плакат с библейскими цитатами и самодельные открытки.

В 2017 году Верховный суд России признал существующую с 1931 года церковь свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны. Это решение расценивается правозащитниками и многими странами мира как преследование людей за их веру.

В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание свидетелей Иеговы экстремистами "чушью", заявив, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее, сотни последователей церкви в России задержаны, арестованы или отправлены в колонию. Многие из них заявляли о пытках.

Правозащитный центр "Мемориал"(российские власти внесли "Мемориал" в список иностранных агентов,"Мемориал" с этим не согласился - Ред.) называет уголовные дела против последователей церкви кампанией преследования верующих. Он признал подозреваемых и обвиняемых по этим делам политзаключенными.