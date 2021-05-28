Речь обвиняемого в госизмене учёного убрали с Арктического саммита

Организаторы Международного Арктического саммита в Санкт-Петербурге убрали из программы выступление учёного, президента Арктической академии наук Валерия Митько, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает "Команда 29", юристы которого представляют интересы Митько.

Находящийся под домашним арестом, 79-летний учёный записал видеобращение к участникам саммита, которое должны были показать 27 мая. Однако организаторы мероприятия не стали этого делать, объяснив своё решение "политическим" содержанием речи.

"Команда 29" опубликовала видеобращение учёного и его полную расшифровку.

В ней Митько говорит, что уже почти два года лишён возможности очно участвовать в конференции в связи с "абсурдными обвинениями в госизмене". Дело о госизмене, как предположил учёный, связано с тем, что он возглавляет много научных структур, в частности, секцию геополитики и безопасности Российской академии естественных наук (РАЕН) и Арктический совет Ассамблеи народов Евразии. Может, поэтому такое, по словам Митько, давление и внимание к его действиям. "Я, наверное, где-то что-то не досмотрел, в чём я сомневаюсь", - говорит Митько и настаивает на своей невиновности.

Дело о госизмене в отношении 79-летнего президента Арктической академии наук Валерия Митько возбудили в июне прошлого года. По версии следствия, он передал в Китай секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Эти материалы, как утверждают следователи ФСБ, Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017-го по март 2018 года. Валерий Митько преподавал гидрофизику в Китае - в Даляньском морском университете с 2016 года как приглашённый профессор. Ученый не признает вины, указывая, что все данные, которые он якобы передавал Китаю, находятся в открытом доступе. Митько грозит до 20 лет лишения свободы.