Замглавы администрации президента Владимир Островенко с 2020 года владеет двухэтажным историческим домом на Рублево-Успенском шоссе в поселке Горки-6, где в советские годы строили дачи генералы и маршалы, следует из расследования издания "Важные истории". Рыночная стоимость участка – около 400 млн рублей. Также Островенко приватизировал квартиру в элитном ЖК "Дом на Тишинке". Ее примерная рыночная стоимость в 2016 году оценивалась в 192,5 млн рублей.

В 2015–2017 годах дом на Рублевке, очень похожий на тот, единственным владельцем которого сейчас является Островенко, сдавался в аренду, пришли к выводу журналисты. В объявлении рассказывалось, что в коттедже есть холл, гостиная, бильярдная, кабинет, два каминных зала, кухня, столовая, шесть спален, четыре санузла и террасы. В те годы дом сдавался за 500 000−580 000 рублей в месяц. Вокруг этого здания – дома бывшего главы "Сибантрацита" Дмитрия Шатохина, замдиректора московского Музея им. Пушкина Игоря Погребинского и дочери бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева Марии.

Земля до мая 2020 года входила в охранную зону ансамбля музея-усадьбы "Архангельское". Исторические домовладения на ней должны были рассматриваться как "целостные градоформирующие структурные элементы застройки характерной среды". Но в прошлом году правительство Московской области вывело из охранной зоны 300 га земли, в том числе и территории, где находится дом Островенко. Недвижимость в собственность чиновник получил спустя три месяца после этого решения. Участок площадью 56 соток, на котором стоит дом, судя по выписке из Росреестра, до сих пор находился в собственности государства и в бессрочном пользовании у комплекса "Рублёво-Успенский". Однако в документе указывается, что через несколько дней после передачи дома на этом участке Островенко землю зарезервировали "для государственных или муниципальных нужд".

Такие участки могут бесплатно предоставляться в аренду собственнику стоящего на них здания. Кроме того, собственники здания также имеют право на покупку земли без проведения торгов. Это значит, что Островенко теперь может купить принадлежащий государству участок, рыночная стоимость которого может составлять от $3,9 млн до $5,6 млн (286–408,8 млн рублей).

В собственности у Островенко также находится квартира площадью 176,4 кв. м в Москве, в элитном жилом комплексе "Дом на Тишинке". Ее Островенко регулярно отмечает в своей декларации об имуществе. Во владение эту квартиру, согласно документам, чиновник получил по "договору передачи" от Управления по эксплуатации жилого фонда управделами президента, то есть бесплатно. В 2015 году Островенко ее приватизировал. "Как полагают "Важные истории", замглавы администрации президента эта недвижимость досталась незаконно. Госслужащие могут претендовать на госжилье, если они обеспечены жилплощадью менее чем по 15 кв. метров на члена семьи. У Островенко же с женой за несколько лет до получения жилья в "Доме на Тишинке", согласно декларациям, были две квартиры.

В администрации президента Островенко работает с 2016 года. До этого на протяжении четырёх лет чиновник был руководителем протокола президента. А прежде – когда должность главы кабмина России занимал Владимир Путин – руководил протоколом правительства и председателя правительства.