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Экс-полицейские получили до 12 лет колонии по делу Ивана Голунова

Иван Голунов

Мосгорсуд огласил приговор по делу журналиста "Медузы" (издание признано иноагентом) Ивана Голунова. Бывшие полицейские, которые подбросили наркотики Голунову, получили от 5 до 12 лет колонии.

  • Игорь Ляховец – 12 лет колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет и лишением звания подполковника;
  • Акбар Сергалиев – 8 лет колонии, лишение звания лейтенанта и запрет на работу в полиции на четыре года;
  • Максим Уметбаев – 8 лет колонии, лишение звания лейтенанта и запрет на работу в полиции на четыре года;
  • Роман Феофанов – 8 лет колонии с лишением права занимать должности и лишением звания сержанта;
  • Денис Коновалов (единственный обвиняемый, признавший вину) – 5 лет колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и лишением звания старшего лейтенанта.

Дениса Коновалова взяли под стражу в зале суда. Один день в СИЗО будет засчитан за полтора дня под стражей. В СИЗО полицейские находятся с 29 января 2020 года. Суд также удовлетворил гражданский иск Ивана Голунова, со всех осужденных взыщут по миллиону рублей.

  • Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года и обвинён в покушении на сбыт наркотиков, которые якобы были обнаружены при нём, а также в его квартире. Голунов сразу заявил о своей невиновности и о том, что запрещённые вещества ему подбросили. После широкой общественной кампании в его поддержку обвинения с журналиста были сняты и он был выпущен из-под ареста.
  • На пятерых полицейских, задерживавших Голунова, завели уголовное дело, при этом арестовали их только спустя полгода. Сам журналист считает, что у его преследования был заказчик, однако следствие его не установило.

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