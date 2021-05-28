Экс-полицейские получили до 12 лет колонии по делу Ивана Голунова

Мосгорсуд огласил приговор по делу журналиста "Медузы" (издание признано иноагентом) Ивана Голунова. Бывшие полицейские, которые подбросили наркотики Голунову, получили от 5 до 12 лет колонии.

Игорь Ляховец – 12 лет колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет и лишением звания подполковника;

Акбар Сергалиев – 8 лет колонии, лишение звания лейтенанта и запрет на работу в полиции на четыре года;

Максим Уметбаев – 8 лет колонии, лишение звания лейтенанта и запрет на работу в полиции на четыре года;

Роман Феофанов – 8 лет колонии с лишением права занимать должности и лишением звания сержанта;

Денис Коновалов (единственный обвиняемый, признавший вину) – 5 лет колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и лишением звания старшего лейтенанта.

Дениса Коновалова взяли под стражу в зале суда. Один день в СИЗО будет засчитан за полтора дня под стражей. В СИЗО полицейские находятся с 29 января 2020 года. Суд также удовлетворил гражданский иск Ивана Голунова, со всех осужденных взыщут по миллиону рублей.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года и обвинён в покушении на сбыт наркотиков, которые якобы были обнаружены при нём, а также в его квартире. Голунов сразу заявил о своей невиновности и о том, что запрещённые вещества ему подбросили. После широкой общественной кампании в его поддержку обвинения с журналиста были сняты и он был выпущен из-под ареста.

На пятерых полицейских, задерживавших Голунова, завели уголовное дело, при этом арестовали их только спустя полгода. Сам журналист считает, что у его преследования был заказчик, однако следствие его не установило.