Глава Ryanair назвал "ложной" расшифровку переговоров пилотов

Генеральный директор Ryanair Майкл ОʼЛири написал непубличное письмо главе департамента авиации Минтранса Беларуси, в котором обвинил власти страны в "преднамеренном незаконном угоне" самолета, севшего в Минске после сообщения из аэропорта о бомбе на борту, пишет The Wall Street Journal.

ОʼЛири прямо упрекает власти Беларуси во лжи: диспетчеры аэропорта не делали попыток связаться с руководством авиакомпании, когда их об этом попросил пилот. Он также назвал отчеты белорусских властей об инциденте "ложными и неточными".

Из стенограммы общения пилота с диспетчером, опубликованной Минтрансом Беларуси, следует, что пилот в 9:34 один раз попросил диспетчера предоставить частоту, чтобы связаться с авиакомпанией, в ответ на это диспетчер предложил ему подождать. В опубликованной стенограмме следующий сеанс связи начинается только в 9:39 – пилот спросил, есть ли новая информация, после чего разговор сразу перешел на другую тему, и вопрос о связи с Ryanair больше не поднимался. В 10:04, уже непосредственно перед посадкой, пилот спросил, осведомлена ли компания об инциденте, в ответ на что диспетчер сказал, что попытается связаться с ней в течение пяти минут.

В Минтрансе утверждали, что руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением "несколько раз пытался дозвониться до представительства авиакомпании Ryanair в Литве по номеру телефона, который сообщил экипаж", однако не смог этого сделать. При этом в стенограмме нет разговора о номере телефона.

ОʼЛири потребовал от белорусских властей установить личность трех пассажиров, которые вместе с задержанными Романом Протасевичем и Софьей Сапегой покинули самолет в Минске. Он написал, что Ryanair считает их агентами спецслужб, "действующими по указанию вашего правительства для организации незаконного угона нашего самолета".

Европейские авиакомпании начали менять маршруты своих лайнеров, чтобы они не заходили в пространство Беларуси, с 25 мая, отмечает Reuters. Это стало частью международной реакции на принудительную посадку в Минске 23 мая самолёта Ryanair, летевшего из Греции в Литву, и задержание одного из пассажиров рейса – белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, а также его подруги Софьи Сапеги. На родине Протасевичу грозит по меньшей мере длительный тюремный срок по обвинению в организации массовых беспорядков.