Минобороны РФ скрыло сведения о доходах заместителей Шойгу

Минобороны России опубликовало в четверг сведения о доходах служащих, однако среди них не оказалось деклараций ни одного из 12 заместителей министра обороны. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующие документы. Сведений о доходах указанных лиц не обнаружилось не только за прошлый год, но и за предшествующие периоды – с 2017 по 2019 год.

Из прежних документов, когда информация была еще открытой, стало известно, что среди прочего замминистра обороны Алексей Криворучко в своё время оказался самым состоятельным сотрудником Минобороны: его доход в 2018 году составлял 119 миллионов рублей. Теперь данные за 2018 год отсутствуют.

Минобороны объяснило этот факт тем, что с апреля действует новый закон, который позволяет не публиковать сведения о доходах некоторых военных и гражданских служащих Вооружённых сил.

Из открытых данных за 2020 год следует, что три самых богатых сотрудника Минобороны обладают доходом в совокупности почти 100 миллионов рублей. Еще один служащий вместе с супругой имеют общий доход в размере 112 миллионов рублей.

Доход главы ведомства Сергея Шойгу за 2020 год составил 16 миллионов рублей. В то же время еще в 2015 году Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором назвал дочь Шойгу, которой на тот момент исполнилось 18 лет, владелицей комплекса зданий стоимостью 9 миллионов долларов – порядка 700 миллионов рублей по нынешнему курсу рубля.