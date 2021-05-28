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Опубликовавшему данные больных COVID-19 грозит пять лет тюрьмы

Следственный комитет завёл уголовное дело в отношении IT-специалиста Павла Ситникова по подозрению в утечке данных больных COVID-19 в Москве. Об этом сообщает издание Readovka.

Ситникова связывают с телеграм-каналом, где в ночь на 9-е декабря прошлого года был опубликован файл с персональной информацией 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом.

По данным следствия, Ситников создал вредоносную программу, с помощью которой похитил информацию из московского департамента информационных технологий. При этом ранее глава департамента Эдуард Лысенко признал, что утечка данных произошла по вине его сотрудников.

Ситников и его близкие считают дело сфабрикованным.

Суд ограничил Ситникову передвижения по месту регистрации в городе Великие Луки и ввёл запрет на использование средств связи. По этому делу ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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