Участника Pussy Riot арестовали на 10 суток за акцию в день рождения Путина

Участник Pussy Riot Тим Бесцвет арестован на 10 суток за прошлогоднюю акцию с радужными флагами. Тверской районный суд Москвы признал Бесцвета виновным в повторном нарушении порядка проведения митингов и собраний.
Речь идет об акции против гомофобии, которая прошла 7 октября 2020 года – в день рождения президента России Владимира Путина. Участники Pussy Riot развесили радужные флаги – символы ЛГБТ-сообщества – на зданиях разных ведомств, среди них администрация президента, ФСБ, ОВД "Басманный", Министерство культуры и Верховный суд.
"Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы – дарим всем. "Радуга – это солнце после дождя", – сказали вы. Но мы – те, кто делает все, чтобы это солнце, наконец, появилось", – обратились участники акции к Владимиру Путину.
Они потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнёрства, а также отменить действующий закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
После этой акции полиция задержала более 10 человек. На Алана Леонгарда, Елизавету Дидерих, Василия Андрианова, Марию Алехину, Веронику Никульшину, Марию Тимофееву и Диану Буркот составили протоколы о нарушении установленного порядка проведения акции.
Впоследствии Марию Алехину оштрафовали на 15 тысяч рублей, а Веронику Никульшину на 10 тысяч рублей. Пресненский суд Москвы признал их виновными в нарушении порядка проведения акции. Участнику Pussy Riot Александру Софееву назначили 30 суток ареста по статье о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.
Также во время акции возле здания ФСБ был задержан корреспондент Радио Свобода Артём Радыгин, выполнявший редакционное задание.
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