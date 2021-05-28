В Беларуси возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича. Ведомство усмотрело преступные действия в том, что латвийские чиновники на фоне скандала с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске сняли официальный белорусский флаг и заменили его на бело-красно-белое знамя оппозиции.

Это действие ведомство расценило как "издевательство над государственными символами, оскорбляющим национальное достоинство белорусов".

Во вторник Ринкевич и Стакис заменили государственный флаг Беларуси, вывешенный около одной из рижских гостиниц, где проживают участники проходящего в городе чемпионата мира по хоккею, на бело-красно-белый флаг, который в качестве национального символа использует белорусская оппозиция.

Обострение отношений между странами Евросоюза и Беларусью произошло после того, как в воскресенье беларусские власти вынудили лайнер ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сесть в Минске под предлогом сообщения о бомбе на борту, которое оказалось в итоге ложным. С борта были сняли и арестованы основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега.

В ответ ЕС рекомендовал авиакомпаниям обходить белорусское воздушное пространство, запретил гражданской авиации Беларуси заходить в европейские аэропорты и потребовал освободить задержанных. Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Беларуси. Среди них – эмбарго на поставки нефти и калия, а также блокировка финансового сектора.

Из-за инцидента с флагом власти Беларуси предписали выехать из страны послу Латвии и всем сотрудникам посольства, кроме одного.

В пятницу стало известно о том, что Литва высылает двух сотрудников белорусского посольства за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".