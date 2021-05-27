Глава МИД Германии: Запад должен обсуждать Беларусь с Путиным

У режима Александра Лукашенко нет будущего в Беларуси без поддержки России, поэтому странам Запада важно обсуждать ситуацию в Беларуси с Москвой. Такое мнение высказал глава МИД Германии Хайко Маас. Он предположил, что белорусская тема будет обсуждаться на саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.

По словам Мааса, Евросоюз сейчас готовит новый пакет санкций против Минска - в связи с инцидентом с вынужденной посадкой лайнера Ryanair в белорусской столице и арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича. По словам главы МИД Германии, санкции затронут экономику и финансовую систему Беларуси. Если режим Лукашенко не пойдёт на уступки, ЕС продолжит ужесточать санкции.

Такое же мнение высказал министр экономики Германии Петер Альтмайер. Он подчеркнул, что необходимо на уровне ЕС как можно скорее одобрить запрет полёты белорусских авиакомпаний в европейские города. Много стран уже ввели этот запрет на национальном уровне, а большинство европейских авиакомпаний начали облетать территорию Беларуси.

Ряд стран ЕС требуют закрыть также наземный транзит из Беларуси. Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская, однако, призвала страны ЕС не препятствовать выезду людей из страны. "У белорусов больше нет возможности убежать из страны, если они хотят скрыться от режима". При этом она поддержала ужесточение санкций ЕС против режима Лукашенко.

Александр Лукашенко накануне заявил, что если Байден и Путин хотят обсуждать Беларусь, они могут приехать в Минск. Также, по его словам, российский президент "извинился" перед ним за то, что обсуждал события в Беларуси с президентом США по телефону. В Кремле пока не подтвердили и не опровергли факт таких извинений.

Как ожидается, 28 мая пройдут переговоры Путина и Лукашенко в Сочи.