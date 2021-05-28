Вакциной Pfizer/BioNTech разрешено прививать подростков старше 12 лет

Вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech теперь можно будет прививать подростков в странах ЕС. Европейский регулятор лекарственных средств EMA впервые одобрил применение вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

В марте Pfizer и BioNTech обнародовали данные испытаний, которые показали 100-процентную эффективность вакцины в защите от коронавирусной инфекции. В испытании приняли участие 2260 подростков.

Теперь страны Европейского союза должны самостоятельно решить, предлагать ли вакцинацию подросткам. 27 мая, еще до решения ЕМА, Германия заявила о решении начать вакцинацию подростков с 7 июня.

Вакцинация детей и молодежи считается важным шагом к достижению "коллективного иммунитета" и сдерживанию пандемии. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что пандемия COVID-19 не закончится, пока не будут вакцинировано 70 процентов всего населения.

В мире уже сделано более 1,5 млрд прививок от COVID-19, лидерами по количеству примененных доз вакцины являются Китай, США и Индия. Россия находится на 11-м месте.

В России на 27 мая хотя бы одну дозу вакцины получили 11,11 процентов населения. Это значительно меньше, чем в Израиле, где хотя бы одну дозу вакцины получили почти 55 процентов населения.

Более половины россиян, 62 процента, не готовы сейчас сделать прививку от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Таковы данные Аналитического центра Юрия Левады (эта организация принудительно внесена в реестр НКО – "иностранных агентов").