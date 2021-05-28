Пятеро таксистов осуждены в Москве за подготовку взрыва у здания ГРУ

Пятеро граждан Таджикистана осуждены в Москве за подготовку взрыва у здания штаба военной разведки ГРУ неподалёку от центра города. Им назначено лишение свободы от 9 до 17 лет. Все они вину не признают, один из них на заседании выкрикнул, что дело сфабриковано, передаёт "Интерфакс".

Дело рассматривалось в закрытом режиме, его материалы засекречены. Газета "Коммерсантъ" писала со ссылкой на неназванные источники, что подозреваемые — граждане Таджикистана, которые, по версии следствия, присягнули на верность запрещённой в России террористической организации "Исламское государство".

Они, как утверждается, получали команды от предполагаемого организатора теракта в Стокгольме в 2017 году Тоджиддина Назарова. Он приказал им взорвать военнослужащих у здания ГРУ на Хорошёвском шоссе. Когда стало ясно, что план не удастся, подозреваемые запланировали атаковать пассажиров в пригородной электричке, передаёт “Коммерсантъ”.

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Все пятеро были задержаны ещё в 2018 году спецназом. В том же годы были осуждены ещё четверо уроженцев Таджикистана, имевших, по версии следствия, отношение к подготовке взрыва у ГРУ. Подозреваемые так же отрицали свою вину и жаловались на пытки, рассказывает “Медиазона”.