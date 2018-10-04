Машина высланного из Европы хакера зарегистрирована на адрес ГРУ

Автомобиль высланного из Нидерландов гражданина России Алексея Моренца, подозреваемого европейскими спецслужбами в организации хакерских атак, зарегистрирован на адрес войсковой части российской военной разведки, ранее известной как ГРУ, сообщает издание The Insider.

На этот же адрес зарегистрированы автомобили еще 305 человек, которые в базе ГИБДД указаны со всеми паспортными данными и мобильными телефонами, многие — с указанием войсковой части № 26165 как места работы.

Еще один выявленный западными спецслужбами российский хакер, Алексей Минин, указал в качестве своего адреса улицу Народного Ополчения, 50. По этому адресу находится военная академия Министерства обороны.

Издание отмечает, что любой пользователь базы ГИБДД может получить полную информацию о служащих той самой войсковой части, которую на Западе обвиняли в самых скандальных хакерских атаках последних лет.

В июле 2018 года Минюст США официально обвинил 12 сотрудников ГРУ, служивших в войсковых частях № 26165 и №74455, во взломе серверов Демократической партии США. Среди других целей группировки хакеров были Белый дом, НАТО, Бундестаг, организации ОБСЕ, МОК, WADA, а также министерства обороны и иностранных дел европейских государств.

В четверг власти Нидерландов опубликовали доклад, в котором объявили о высылке из страны четверых сотрудников российской военной разведки. По версии голландских властей, хакеры Евгений Серебряков и Алексей Моренец, а также оперативники Олег Сотников и Алексей Минин атаковали сервер Организации по запрещению химического оружия, которая занимается расследованием случаев его применения в Сирии и отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а также пытались взломать данные расследования по делу о крушении "Боинга" в Донбассе.

Сегодня же Минюст США предъявил обвинения еще семерым сотрудникам ГРУ — четверым из доклада Нидерландов, и троим, участвовавшим, по мнению американских властей, во вмешательстве в выборы президента США.

Премьер-министры Нидерландов и Великобритании обвинили Россию в "презрении к глобальным ценностям". В совместном заявлении Марка Рютте и Терезы Мэй говорится, что российская военная разведка не уважает договоренности, которые обеспечивают глобальную безопасность. Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что Лондон обсудит с союзниками возможность введения новых санкций против России..

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна прекратить свое "безответственное" поведение в киберпространстве, и что союзники по НАТО поддерживают Британию и Нидерланды.

Представитель МИД России Мария Захарова отвергла все обвинения, назвав их "адской парфюмерной смесью".