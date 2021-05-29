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Грани времени

«Путин встал на лыжню Лукашенко. Только силовой ресурс!» | Грани времени с Мумином Шакировым

«Путин встал на лыжню Лукашенко. Только силовой ресурс!» | Грани времени с Мумином Шакировым
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«Путин встал на лыжню Лукашенко. Только силовой ресурс!» | Грани времени с Мумином Шакировым

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Продолжаем подводить итоги нашей работы за последние несколько месяцев. Лучшие эксперты рассказывают о том, что происходило в России. Основная тема: внутренняя политика Кремля и о том, как Алексей Навальный, ныне узник Владимирской колонии, стал главным политическим оппонентом Владимира Путина.

Представляем заключительную часть специальной программы «Грани времени»​:

• Сможет ли Путин вернуть любовь народа через захват новых территорий «Русского мира»?
• Почему творческая элита России не станет возмутителем спокойствия для Кремля? Что выбирают артисты и художники: ипотеку и доступ к бюджету или свободу слова и права человека?
• Как российская политика окрасилась в черно-белые цвета: либо ты за Путина, либо за Навального
• Что сложнее разрушить: системный тоталитарный режим или персональный, ассоциирующийся с именем одного человека?
• Почему Навальный на воле хуже, чем Навальный в тюрьме?

Собеседники Мумина Шакирова - политологи: Андрей Колесников, Александр Кынев, Дмитрий Орешкин, Кирилл Мартынов, социологи Георгий Сатаров и Константин Гаазе.
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