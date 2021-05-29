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Представляем заключительную часть специальной программы «Грани времени»​:• Сможет ли Путин вернуть любовь народа через захват новых территорий «Русского мира»?• Почему творческая элита России не станет возмутителем спокойствия для Кремля? Что выбирают артисты и художники: ипотеку и доступ к бюджету или свободу слова и права человека?• Как российская политика окрасилась в черно-белые цвета: либо ты за Путина, либо за Навального• Что сложнее разрушить: системный тоталитарный режим или персональный, ассоциирующийся с именем одного человека?• Почему Навальный на воле хуже, чем Навальный в тюрьме?Собеседники Мумина Шакирова - политологи: Андрей Колесников, Александр Кынев, Дмитрий Орешкин, Кирилл Мартынов, социологи Георгий Сатаров и Константин Гаазе.