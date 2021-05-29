Роман "Покров-17" А.Пелевина удостоен премии "Национальный бестселлер"

Вечером в субботу, 29 мая, в Санкт-Петербурге, в Доме актёра на Невском проспекте состоялась церемония представления лауреата премии "Национальный бестселлер". Как сообщил Форпост Северо-Запад, её обладателем стал молодой петербургский писатель Александр Пелевин. Он получит денежный приз в размере 540 тысяч рублей.



Члены жюри не были единодушны в своих мнениях о книгах. Все шесть номинантов получили по одному голосу. За фантастический роман Пелевина "Покров-17" проголосовал музыкант Игорь Журавлёв, за книгу Мршавко Штапича "Плейлист волонтёра" — актриса Татьяна Друбич, за роман Михаила Гиголашвили "Кока" — писатель, обладатель "Нацинального бестселлера"за 2020 год Михаил Елизаров, за роман Даниэля Орлова "Время рискованного земледелия — художница Алина Корытова, за роман Веры Богдановой "Павел Чжан и прочие речные твари" — гендиректор медицинской компании Biocad Дмитрий Морозов, за книгу Ивана Шипнигова "Стрим — президент фонда "Дом детской книги" Алла Насонова.

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Почётным председателем жюри в этом году стал глава Роспатента Григорий Ивлиев. Ему пришлось применять право решающего голоса. Он достался Александру Пелевину, сообщает Форпост Северо-Запад.



Действие его романа происходит в годы Великой Отечественной, во времена штурма Белого дома (1993) в наши дни. Три сюжетные линии, развиваясь, дают ответ на вопрос: что сформировало идентичность жителя современной России?