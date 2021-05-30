ЕС предлагает Байдену единый подход в отношении России

Европейский Союз предлагает администрации президента США Джо Байдена координировать усилия по основным вопросам внешней политики, в том числе в противостоянии России и Китаю.

Это следует из проекта совместного заявления, направленного на этой неделе руководством ЕС в Вашингтон - сообщает Bloomberg. Ожидается, что заявление будет принято по итогам саммита США-ЕС, запланированного на 15 июня. Сразу после этой встречи в Брюсселе Байден отправится в Женеву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В документе, в частности, говорится: "Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно отвечать на повторяющуюся модель её негативного поведения и злонамеренной деятельности".

Байден отправится в Европу в середине июня, в Великобритании он примет участие в саммите "Большой семёрки", а затем отправится в Брюссель, где встретится с лидерами ЕС. Главной темой встречи, как ожидается, станет восстановление трансатлантического единства после четырёх лет президентства Дональда Трампа, при котором подходы США и ЕС к различным проблемам нередко не совпадали. Недавние репрессии властей России против оппозиции и гражданского общества, как ожидается, станут одной из тем саммита.

В проекте совместного заявления также говорится, что обе стороны хотят "объединить усилия по предотвращению и мирному разрешению конфликтов, поддержанию международного права и власти закона, обеспечению прав человека для всех".

Администрация Байдена и руководство ЕС скоординированно подошли к недавнему ужесточению санкций против Москвы в связи с заключением Алексея Навального - санкционные списки США и ЕС во многом совпадают. Нежеланием обострять отношение с Германией и рядом других стран ЕС в Вашингтоне также объясняют отказ от жёстких санкций против газопровода "Северный поток-2" - при том, что в ЕС нет единого мнения относительно этого российско-германского проекта.

Евросоюз готовит стратегический документ об отношениях с Россией в ближайшие годы. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что санкции как инструмент давления на Россию почти исчерпали себя, и отметил, что необходима чёткая стратегия по отношению к Москве, а не разрозненные меры. Глава Европарламента Давид Сассоли в интервью медиа-группе Funke, в свою очередь, призвал "ужесточить санкции против российских чиновников" и при этом "установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ". Подобный подход ранее предлагал и международный комитет Европарламента. Сам Сассоли недавно попал под российские санкции - в связи с жёсткими резолюциями Европарламента, посвящёнными отравлению и аресту Навального.