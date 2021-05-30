В Смоленской области 19 заключённых объявили голодовку в колонии

В Смоленской области девятнадцать заключённых, содержащихся в исправительной колонии №3, объявили голодовку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

По официальным данным ведомства, от приёма пищи отказались осуждённые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, которые содержатся в запираемых помещениях. ФСИН объясняет их действия "нежеланием соблюдать режимные требования". Других подробностей не приводится.

Ранее, в прошедший вторник, объявили голодовку двадцать семь заключённых, которые содержатся в учреждении ФСИН города Балашов Саратовской области. Кроме того, в знак протеста против плохих условий содержания они нанесли себе увечья - зашили себе рты, порезали животы и руки.

В региональном управлении ФСИН заявили, что осуждённые выступают против обычных тюремных порядков, плановых обысков, к тому же требуют "посылок и передач сверх установленного законом лимита", чтобы получать "продукты питания домашнего приготовления".

Однако родственники заключённых утверждают, что протестуют они совсем по другим поводам. С их слов, содержащиеся в колонии вынуждены посещать баню вместе с больными туберкулезом, а в их камерах сыро и бегают крысы.