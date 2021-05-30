В ЦАР при взрыве погибли трое граждан России и двое местных полицейских

При взрыве фугаса во время проезда военной автоколонны на северо-западе Центральноафриканской республики погибли двое полицейских и трое участников российских полувоенных формирований. Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP со ссылкой на правительственные источники.

"Трое российских союзников и двое местных полицейских погибли и ещё несколько человек получили ранения", сообщил агентству AFP представитель правительства ЦАР. Эта информация подтверждается источниками ООН.

Инцидент произошёл на участке шоссе между городами Берберати и Буар, более чем в 400 километрах от столицы ЦАР города Банги.

К месту инцидента был направлен российский вертолёт для эвакуации погибших и раненых.

Как отмечает AFP, Россия, имеющая значительное влияние этой бедной африканской стране, содержит в ЦАР большой контингент "инструкторов", обучающий военнослужащих центральноафриканской армии. В прошлом году этот контингент пополнился сотнями новых российских участников полувоенных формирований. Вместе с армией Руанды они играют ключевую роль в поддержке президента Фаустина Арченджа Тоуадера, армия которого противостоит мятежникам.

Власти ЦАР в двусторонних соглашениях с Россией называли её граждан "военнослужащими", но позднее Москва скорректировала терминологию и стала называть своих граждан, воюющих в ЦАР, "инструкторами".

Многочисленные свидетели событий и представители неправительственных организаций заявляют, что "инструкторы" - это участники Группы Вагнера, теневой частной военной компании, которая активно участвует - вместе с руандийским спецназом и миротворцами ООН - в боях против центральноафриканских мятежников.

В Центральноафриканской республики с населением около пяти миллионов, более семи лет продолжается гражданская война между сторонниками президента и вооружёнными отрядами, свергнувших правительство в 2013 году.